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Demokrat Senatör Chris Murphy: BAE, geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladı

ABD'de Demokrat Senatör Chris Murphy Abu Dabi'ye silah satma konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. Trump yönetimini uyaran Murphy, BAE ile aşırılık yanlıları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

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ABD hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 23 milyar doları aşkın değerde 50 adet F-35A ve 18 adet MQ-9B SİHA satışına onay vermişti.

Demokrat Senatör Chris Murphy, Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Donald Trump'ın Abu Dabi'ye yapmayı planladığı silah satışına karşı çıktı.

"BAE'ye silah satışını aceleye getirmeyin'' 

Murphy, BAE'ye silah satışının aceleye getirilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, bu ülkenin geçmişte aşırılık yanlısı gruplara silah sağladığını belirtti.

"ABD silahlarını aşırılık yanlısı milislere veriyorlar'' 

BAE'nin uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Murphy, "BAE bizim müttefikimiz, ancak ABD silahlarını aşırılık yanlısı milislere transfer etme geçmişine sahip olduğu ve Libya ve Yemen'deki uluslararası hukuku ihlal ettiği konusunda kaçış yok." ifadesini kullandı.

Abu Dabi'ye silah satışını engelleme girişimleri 

ABD'nin New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul ve Connecticut Senatörü Demokrat Chris Murphy, 19 Kasım Perşembe günü, BAE'ye silah satışını içeren Dışişleri Bakanlığı onayına karşı 4 Ret Karar Tasarısı sunmuştu.

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