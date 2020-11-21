Konya'da 'masaya servis' ısrarında tartışma! Taşlar ve sopalar havada uçuştu

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servis yapan çorbacıda 'masa servisi' isteğinde ortalık karıştı. Esnaf ile servis isteyen grup arasında kavga çıktı. Taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

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Kavga, saat 15.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki çorbacıya gelen 4 kişi, masaya servis istedi. Garsonlar ise koronavirüs tedbirleri kapsamında masaya servis yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp, sokağa taştı.

Çevredeki esnafın da karıştığı kavgada taraflar birbirlerine taş ve sopayla saldırdı. 2 kişinin aldıkları darbelerle yaralandığı kavgaya ilk müdahaleyi olay yeri yakınındaki trafik polisleri yaptı. 2 yaralı ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü.

Yakınları pompalı tüfekle döndü

Bir süre sonra yaralananların yakınları, ellerinde pompalı tüfek ile çorbacıya geldi. Çevredekilerin araya girmesiyle grup, bölgeden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.