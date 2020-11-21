Gaziantep FK, Yukatel Denizlispor'u tek golle geçti!

Süper Lig'de Gaziantep FK, Denizlispor deplasmanından ilk yarıda bulduğu golle 1-0 üstün ayrıldı.Abone ol
Milli maç arasının ardından Spor Toto Süper Lig’de heyecan 9’uncu haftayla devam etti. Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK’yı ağırladı. Karşılaşmayı başlatan ilk düdüğü Atilla Karaoğlan çaldı. Denizlispor ilk yarım saatlik dilimde oyuna üstünlüğü yansıtan taraf olsa da kalesinde golü gördü.
Denizlispor’un boş kaleye kaçırdığı golün hemen arkasından Gaziantep yakaladığı ilk pozisyonu değerlendirdi. Golü kaydeden isim 26’da Kenan özer oldu. (0-1) İlk yarı bu sonuçla sonlandı.
İkinci yarıda son yarım saatlik dilime aynı skorla girildi. Tek kayda geçen Denizli ekibinden Zakarya Bergdich'in 50'inci dakikada gördüğü sarı kart oldu. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca kazanan Gaziantep FK oldu.
Lig'in 10'uncu haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Gaziantep ise son şampiyon Medipol Başakşehir'le kozlarını İstanbul'da paylaşacak...
Gaziantep'in zafer paylaşımı:
👊 DENİZLİ’DE GAZİANTEP KAZANDI! pic.twitter.com/uU0NpDqGwC— Gaziantep FK (@GaziantepFK) November 21, 2020