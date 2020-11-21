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Fenerbahçe bu sezon 5. kez penaltı kazandı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı kararı, tartışmalara neden oldu.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

90 dakika üstün bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, rakibini 5-1 gibi flaş bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin 38. dakikasında konuk ekibin kazandığı penaltı atışı ise tartışmalara yol açtı.


(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Rıdvan Dilmen'e göre penaltı
Futbolseverler, Diego Perotti'ye müdahale olup olmadığı konusunda sosyal medyada ikiye bölünürken, yorumcu Rıdvan Dilmen, "Perotti, en çok penaltı alan oyuncu olur. Kısa mesafede topu çabuk dürtüyor. Penaltı pozisyonunda da çabuk dürtünce, Gençlerli oyuncu sol ayağıyla Perotti'ye dokunmak zorunda kaldı." diyerek hakemin doğru karar verdiğini söyledi.

9 haftada 5 penaltı
Öte yandan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasında bu sezonki 5 penaltısını kazanmış oldu.

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