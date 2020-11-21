İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, koronavirüsüne yakalandı. Twitter

hesabından test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Köşger, genel

durumunu iyi olduğunu aktardı.

Vali Köşger, paylaşımında şunları belirtti:

"Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun"

İzmir Valisi Köşger'in paylaşımı: