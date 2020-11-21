Türkiye'de herkes eve koştu! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı
TÜRKİYE genelinde saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamaya dakikalar kala sokaktaki vatandaşlar eve gitmenin yolunu aradı. Sürenin başlamasıyla ilk dakikalardan sessizlik hakim oldu. Peki, kısıtlamalar hakkında bilinmesi gerekenler neler?
Türkiye'de hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması başladı. Uygulama ilk olarak bugün 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren start verdi. Hemen öncesinde yoğunluk oluşurken sonrasında sokaklar sessiz kaldı. Cevizlibağ metrobüs durağındaki kalabalık böyle yansıdı.
Tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan 22 Kasım Pazar saat 10.00'a kadar sokağa çıkılamayacak. 22 Kasım Pazar 20.00'da başlayacak kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00'da sona erecek.
Öte yandan Ankara'da kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu. Ulus Meydanı'nda kısıtlamalar kapsamında boş kaldığı görüldü.
20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.