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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da koronavirüs vakalarında artış kontrol altında

İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da koronavirüs vakalarındaki artışın kontrol altına alındığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını ve artışın kontrol altında olduğunu belirtti.

Bakan Koca’nın paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı."

Bakan Koca'nın paylaşımı:

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