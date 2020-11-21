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Malatya'dan kahreden haber: Küçük çocukların cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da küçük çocukların balık tutmak için girdiği sudan 2 cansız beden çıktı... Suya kapılan 9 yaşındaki çocuktan acı haber gelirken arkadaşını kurtarmak isteyen 11 yaşındaki çocuk da ölü bulundu.

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Olay, Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tohma Çayı'na balık tutmak için giden 4 çocuktan 9 yaşındaki Hakkı Aslan dengesini kaybederek düştüğü suda akıntıya kapıldı. Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören İbrahim Gülmez (11) Hakkı Aslan'ı kurtarmak için peşinden suya atlarken o da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bölgede su üzerinde hareketsiz bir çocuk cesedi gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Vatandaşlarında katıldığı çalışmalarda ekipler İbrahim Gülmez'in cansız bedenine akıntıya kapıldıkları yerden 3-4 kilometre ileride Hisarkale mevkiinde, Hakkı Aslan'a ise Ilıca mevkiinde ulaştı.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan 2 çocuğun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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