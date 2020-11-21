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İşgalci Ermenistan geri çekilirken dahi yakıp yıktı! MSB'den 'Ağdam' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Bebek katili Ermenistan'ın geri çekildiği anlarda dahi 'Ağdam'a uyguladığı insanlık dışı görüntüleri paylaştı.

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İşgalci Ermenistan'ın kirli yüzü Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşım sayesinde bir kez daha hatırlandı. Görüntülerde Ermeni askerlerinin çekilme gerçekleştirdiği anlarda bile geriyi bombaladıkları, yakıp yıktıkları görüldü.

Bakanlık paylaşımında, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam’dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte #Ağdam’ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadelerine yer verdi.

MSB'nin paylaşımı:

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