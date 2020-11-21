Harika gol sonrası konuştu: Daha iyi bir Mert Hakan izlettireceğim

Süper Lig'de bugün Gençlerbirliği'ne attığı harika golle maçın adamı olmaya layık olan milli futbolcu, 'Daha iyi bir Mert Hakan izleteceğim' dedi.

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup etti. Başkentteki karşılaşmaya ilk kez 11'de sahaya çıkan Mert Hakan Yandaş, maç sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Bu sezon ilk kez 11'de başlamasını değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Maç çok şükür iyi geçti. Maçtan ziyade farklı konulara değinmek istiyorum. Bugüne kadar 8 hafta geçti. Beklentinin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşü oldu. Oynamayınca ritim yakalayamıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Bundan sonra daha güçlü bir Mert Hakan..."

Mert Hakan inancını koruduğunu belirterek "Kalbimi bozmadım. İnanıyorum bu şans gelecekti. Bir gol atmak çok önemliydi. Maçtan önce 20-25 kişi herkes gol atacağımı söyleyip yanıma geldiler. Dışarıdan herkesin bu şekilde söylediğini Emre Ağabey'e söyledim. Oynadıkça çok daha iyi olacak. Daha iyi bir Mert Hakan izleteceğim. Şu anda maç ritmimi yakalamaya çalışıyorum. Bundan sonra daha güçlü, daha iyi bir Mert Hakan'ı taraftara izlettireceğim" dedi.