Sivas'ta koronavirüs pozitif hastası annesini eve özel aracıyla götürürken denetime yakalandı

SİVAS'ta koronavirüs hastası annesini, valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemeden özel aracıyla eve götürmek isteyen şahıs polislere yakalandı. Annesinin karantinanın 11'inci gününde olduğu öğrenilirken ikisine de cezai işlem uygulandı. Anne A.K., karantina sürecini tamamlaması için KYK yurduna götürüldü.

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İddiaya göre kent merkezinde yaşayan koronavirüs hastası A.K., evinde rahatsızlandı. A.K., için ailesi sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ambulans ile A.K., Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından A.K., valilik tarafından tahsis edilen araçla tekrar evine bırakılmak istendi. A.K.'nın oğlu E.K. ise sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen 07 MOF 30 plakalı aracıyla hastaneye geldi.

E.K., annesini kendi aracıyla eve götürmek istedi. Araç, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kadı Burhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde uygulama yapan polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında A.K.'nın koronavirüs testinin pozitif ve karantina süresinin ise 11'inci gününde olduğu tespit edildi.

Ekiplere zorluk çıkardı

Polis ekipleri, koronavirüs hastası olan ve valilik tarafından tahsis edilen aracı beklemedikleri için karantina ihlali yapan A.K.'yı KYK yurduna götürmek istedi. Bunun üzerine A.K., karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle annesini yurda götürecek olan sağlık ekiplerine zorluk çıkardı. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası A.K. karantina süresini tamamlamak üzere yurda götürüldü.

İki kişiye cezai işlem

Araç sürücüsü E.K. ve annesi A.K.'ya 3 bin 150 lira sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.