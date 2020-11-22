Isparta'da arka arkaya 2 deprem! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı

Kandilli Rasathanesi deprem açıklaması yaptı... Saat 22.52'de 3,8 daha sonra 23.05'te 2.1 büyüklüğünde Isparta Gelendost'ta deprem meydana geldi.

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Isparta'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre Isparta Gelendost'ta saat 22.52'de 3,8 daha sonra 23.05'te 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar merakla "Deprem mi oldu? sorusuna yanıt aradı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı paylaşıma göre; bu sabah saat 05.10'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde 3.3, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise saat 06.23'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Isparta depremi hakkında paylaşım: