Müge Anlı ATV'de katili arıyordu! Ordulu Makbule teyzenin katili bakın kim çıktı

ORDU 14 Kasım'da bugüne kadar eşine rastlanmayan bir cinayetle sarsıldı. 74 yaşındaki Makbule Sarı, domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü. Yaşlı kadının cesedini kefenleyen katil zanlıları, ağzındaki altın dişi de sökmüştü. Evde bulunan 2 çuval fındık ile birlikte televizyonu çalan zanlılar, yaşlı kadını çok zalimce öldürmüştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan yaşlı kadının oğlu cinayet zanlılarını arıyordu. Olayın failleri bulundu.