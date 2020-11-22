Müge Anlı ATV'de katili arıyordu! Ordulu Makbule teyzenin katili bakın kim çıktı
Müge Anlı Tatlı Sert'te katilleri aranan Makbule Sarı'nın cinayeti çözüldü. Yaşlı kadın evinde öldürülüp domuz bağıyla bağlanmıştı. Ağzındaki altın dişine varana kadar herşeyi çalınmıştı.
ORDU 14 Kasım'da bugüne kadar eşine rastlanmayan bir cinayetle sarsıldı. 74 yaşındaki Makbule Sarı, domuz bağıyla bağlanarak öldürüldü. Yaşlı kadının cesedini kefenleyen katil zanlıları, ağzındaki altın dişi de sökmüştü. Evde bulunan 2 çuval fındık ile birlikte televizyonu çalan zanlılar, yaşlı kadını çok zalimce öldürmüştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan yaşlı kadının oğlu cinayet zanlılarını arıyordu. Olayın failleri bulundu.
Programa katılan bir kadın konuk, olay gecesi eşiyle araçla bölgeden geçtikleri sırada 52 plaka araç gördüklerini, kendilerine silah çekildiğini söylemişti.
Müge Anlı'nın dünkü programında yayına mahallede şüphelerin üzerine çevrildiği, 'Hakan' isminde bir konuk katıldı.
Müge Anlı'nın 'hanımefendi ölü bulunduktan sonra sen bir süre ortadan kaybolmuşsun' demesi üzerine 'Hakan', rahatsızlandığını hastanede tedavi gördüğünü Covid-19 testi için merkezde konakladığını söyledi. Ayrıca Hakan cenazenin bulunduğunu köyde öğrendiğini, vahşetin haberini internetten aldığını söyledi.