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Edirne'de kısıtlama saatlerinde koronavirüs hastası yurttan kaçtı

İhlas Haber Ajansı

EDİRNE'de polis kısıtlama saati içerisinde koronavirüslü hastanın izini sürdü. Belirtilene göre, 60 yaşındaki hasta yurttan kaçtı. Evinde yakalanan R.Ö., tekrar yurda yerleştirildi.

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Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. R.Ö.'nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.'nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Koronavirüs hastası şahıs polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı.

Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.

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