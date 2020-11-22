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Katilin dedesinden mahkemede iğrenç sözler! 'Eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması'

Öğretim görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hakan İsmail Hikmet tarafından canice katledildi. Katilin, ailesinin ve avukatının skandal ötesi açıklamaları herkesi isyan ettirdi. Ancak katilin dedesinin son duruşmada söyledikleri hakimleri bile isyan ettirdi. 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da canice öldürülmüştü. Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Dede'den herkesi isyan ettiren sözler

Davanın 24 Ocak tarihinde yapılan duruşmasında tanık olarak dinlenen sanığın dedesi İsmail Elçi, “Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması diye bir problem var, bu olay her şeyden evvel bizi bu duruma getirmiştir” ifadesini kullandı.

Ceren'in babası dava açtı

Söz konusu ifadeyle ilgili olarak Ceren’in babası Mustafa Damar, Elçi hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Elçi suçlamayı reddetti. Savcılık Elçi hakkında ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

Dede uzlaşmayı kabul etti ama...

İddianamede söz konusu suçun uzlaştırma kapsamında olduğu ancak dosyaya sunulan uzlaştırma raporunda tarafların uzlaşmadıkları anlatıldı. Elçi’nin uzlaşmayı kabul ettiği ancak Damar ailesinin uzlaşmayı reddettiği öğrenildi.

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