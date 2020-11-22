BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  DÜNYA

Trump yenilgiyi hala kabul edemiyor! Joe Biden'in kabine kurmasına saydırdı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışını kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi. 

Abone ol

Twitter hesabından seçimi açık ara kazanan Joe Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" paylaşımında bulundu.

 Trump, "Umarım, mahkemeler ve kanun yapıcılar, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti gösterir. Dünya izliyor." ifadesini kullandı. Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde aşı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bülent Arınç ve Çakıcı açıklaması!
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi çıktı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Kasım 2020)
İsveç bu olayı konuşuyor! Türk asıllı subay kayboldu
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kedi kesip yiyen kadın gözaltına alındı! Tuzla'da tüyler ürperten itiraflar
Bu da oldu! İkiz bebeklere hamile iken tekrar hamile kaldı üçüz doğurdu
Ümraniye'de 4 katlı binada yangın: 8 kişi yaralandı
Edirne'de kısıtlama saatlerinde koronavirüs hastası yurttan kaçtı
Sivas'ta koronavirüs pozitif hastası annesini eve özel aracıyla götürürken denetime yakalandı
Düzce'de feci olay! Çatıdan düşen 14 yaşındaki çocuk öldü
Yorumlar