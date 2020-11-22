BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  DÜNYA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ermeni derneğine destek ziyareti

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulundu. 

Abone ol

Macron, Paris'teki Ermeni derneği Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi. 

 İkinci yardım uçağı cuma günü gidecek

İlk yardımcı uçağının bugün Fransa'nın gideceğini ifade eden Macron, Fransız hükümetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti. 

Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff'in de bulunacağını aktardı. 

Uluslararası denetim yapılması talebi

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere ait kültürel ve dini mirasın yok edilmemesi için Fransa'nın kültürel ateşkes istediğini dile getiren Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla uluslararası denetim yapılmasını talep ettiğini söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da kedi kesip yiyen kadın gözaltına alındı! Tuzla'da tüyler ürperten itiraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde aşı açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bülent Arınç ve Çakıcı açıklaması!
Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi çıktı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir Süper Lig maçı özet ve golleri
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Kasım 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Ronaldo 2 gol attı Merih Demiral'dan bir asist
Batuhan Karadeniz'den survivor'a katılacak mısın? sorusuna dikkat çeken yanıt
Koronavirüs artık meslek hastalığı sayılacak! Tüm partilerin ortak kararı
Ağdam’daki Ermeni barbarlığı gün ağarınca ortaya çıktı
Katilin dedesinden mahkemede iğrenç sözler! 'Eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması'
İçişleri Bakanlığı paylaştı! Sokağa çıkma yasağı saatleri 24 soru 24 cevap
Yorumlar