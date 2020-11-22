Ağdam’daki Ermeni barbarlığı gün ağarınca ortaya çıktı

ERMENİSTAN’ın 27 yıllık işgalinden sonra önceki gün Azerbaycan’a teslim edilen Ağdam şehrindeki acı tablo, dün gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Neredeyse tek bir sağlam bina kalmayan şehrin harabe görüntüsü yürek burktu.

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Rus barış gücü nezaretinde cuma akşamı Azerbaycan’a teslim edilen Ağdam’daki trajik tablo, dün gözler önüne serildi. Ermenilerin, geride tek bir sağlam bina dahi bırakmadan şehri harabe halde devrettiği anlaşıldı.

1992-1994 yılları arasında, ilk Karabağ savaşı patlak vermeden önce 25 bin nüfusa sahip şehrin, adeta atom bombalı saldırıya uğramış gibi görünmesi yürekleri sızlattı. Şehirde bayrak dikilebilecek tek bir sağlam idari bina bulunmadığı için Azerbaycan bayrağı nispeten sağlam kalan Cuma Camisi’ne çekildi.

Ermenistan’ın 1993’te işgal ettiği Ağdam şehrine 27 yıl sonra giren Azerbaycan askerlerinin bayrak diktiği kent camisinde önceki gün ezan okundu. 1989 tarihli fotoğrafta, kent merkezindeki caminin iki minaresi olduğu görülürken, tek minarenin kalması dikkat çekti.