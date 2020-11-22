Koronavirüs artık meslek hastalığı sayılacak! Tüm partilerin ortak kararı

TBMM Sağlık Komisyonu'ndaki tüm partilerin ortak kararıyla Covid-19’un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi.

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Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) meslek hastalığı sayılması önerisinin Türkiye Büyüt Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu tarafından kabul edildiğini açıkladı. SES’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Aylardır iş yerleri önünde yaptığımız eylemler, Mecliste grubu bulunan partilerle görüşmelerimiz, şube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler, görüşmeleri, hashtag çalışmalarımız neticesinde Covid-19'un meslek hastalığı sayılması yönünde önemli bir adım atıldı.

- Meclis Sağlık Komisyonu'nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüşüyle Covid-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı sayılması kabul edildi. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, ortak yasa teklifi hazırlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşeceklerini söyledi.

- Sağlık alanında örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19'un sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarının çözülmesi ve taleplerinin karşılık bulması için mücadelemiz devam edecek.

- Sağlık Komisyonu'nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiş dönemde yaşamını yitiren ve enfekte olan sağlık emekçileri ile tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçileri kapsayacak şekilde yasalaşması için sürecin takipçisi olacağız.