Mansur Yavaş'tan uzaktan eğitim için Ankara'da ücretsiz internet

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız." açıklaması yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda interneti olmayan mahallelerde (köylerde) pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile eğitimin aksamaması için Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Başkan Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümseme olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” sözleriyle öğrencilere ücretsiz internet müjdesi verdi.

koylereinternet.ankara.bel.tr

Bugüne kadar (21 Kasım 2020 tarihi itibarıyla) 71 mahalleyi (köyü) internetle buluşturan Büyükşehir Belediyesi; EBA, üniversite portalları ve diğer hizmetlere ulaşmak isteyen öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi internet hizmetinin tamamlandığı mahallelerin listesini de ‘koylereinternet.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yayınlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti için teşekkür eden Gölbaşı İkizce Mahallesi Muhtarı Fahrettin Dönmez, “Köyümüz 130 hane. Dün Büyükşehir Belediyesinden gelip çocuklarımız için internet koydular. Köyümüzün buna çok ihtiyacı vardı. Çoğu kişinin interneti yoktu, olanın da çekmiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.