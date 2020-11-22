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Erling Haaland şov yaptı Dortmund Hertha'yı dağıtı

Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i deplasmanda 5-2 yendi. Konuk ekipte 4 gol atan Erling Haaland, galibiyetin mimarı oldu.

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Borussia Dortmund, Herhta Berlin deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Cunha kaydetti. 

İkinci yarıda Erling Haaland, sahneye çıktı. Norveçli ilk olarak 47. dakikada sahneye çıktı: 1- 1. 2 dakika sonra bir kez daha sahne alan Haaland, takımını 2-1 öne geçirdi. 

Gecenin kahramanı olmayı kafasına koyan Haaland, 62'de takımını rahatlattı: 1-3. Guerreriro, 70. dakikada Borussia Dortmund'u 4-1 öne geçirirken; 79. dakika ilginç bir ana sahne oldu. Önce Cuhna penaltıdan Hertha'nın 2. golünü kaydetti. Santradan gelişen atakta aynı dakikada Erling Haaland ağları bir kez daha havalandırdı ve skoru ilan etti, Hertha Berlin: 2 - Borussi Dortmund: 5

Nuri Şahin'in rekorunu kırdı
Borussia Dortmund'da 84. dakikada Erling Haaland'ın yerine oyuna giren 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko, Nuri Şahin'in rekorunu kırdı ve Bundesliga tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 18 yaptı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı. 

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