Koronavirüs Meclis’i vurdu geçti! Vekiller virüsü nasıl yendi?

Meclis’teki vekiller de yoğun tempoları nedeniyle her gün onlarca kişiyle temas halindeler. Covid 19’a yakalanan vekiller hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattılar.

Abone ol

Çin’den gelen ve hayatımızı kabusa çeviren corona virüsü her an herkese bulaşabiliyor. Meclis’teki vekiller de yoğun tempoları nedeniyle her gün onlarca kişiyle temas halindeler. Covid 19’a yakalanan vekiller hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattılar. Hepsinin de ortak mesajı şu oldu: “Yıkıp geçiyor, hafife almayın. Nefes dahi alamıyorsunuz. Maskenizi takmadan dışarı çıkmayın.”

CHP'li Ahmet Kaya virüse yakalandıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Trabzon'da ailemle birlikte Ankara'ya dönüyordum. Arabayı ben kullanıyorum, yolda ateş hissettim. Boğamızda yanma başladı. Her halde arabanın kliması çarptı diye düşündüm. Ertesi gün kızımda da baş ağrısı olunca hastaneye götürdük. Ben de test yaptırdım ve pozitif çıktı, kızım ise negatif. Evde karantinaya alındım. Evde bol limonlu su içiyorum, yürüyüş yaptım. Spordan kopmamaya çalıştım. Günlük, düzenli spor yapan bir insanım. Açıkçası ben sıkıntısız atlattım. Doktorum ‘Maske takıyor olmanın sağladığı bir fayda, girdiğiniz kalabalıklarda düşük doza maruz kaldınız, böylece yoğun bakıma düşmekten kurtuldunuz' dedi. Tek ve önemli önlem; maske. İlginç olan aynı arabada eşim ve kızlarımla seyahat ettim. Hiçbiri pozitif çıkmadı.

'Sarımsak kokladım onu bile alamadım'

Karantinam bitti, aradan 1 ay geçti. Küçük kızım Deniz okuldan kaptı. Hepimiz test yaptırdık. Eşim ve diğer kızım da geçirmiş, haberimiz olmadı. Dört kişilik ailemizin dördü de korona olmuş. 6-7 gün kas ağrısı, baş ağrısı yaşadım. Hiç koku alamadım. Sarımsak kokladım onu bile alamadım. Küçük kızımda göz çukurlarında ağrı oldu. Eşim bir gün hafif baş ağrısı hissetti. Büyük kızımda hiçbir şey olmadı. Gerçekten herkeste farklı etkileri oluyor. Ben normalde sakin bir adamım ama o dönem sinirli oldum. Biraz da unutkanlık hissi yaşadım. Sonradan öğreniyorum ki, birçok arkadaş yakalanmış ancak duyurmamışlar. Kimse saklamasın. Bu yapılacak çok ciddi bir hata olur.''

Cemal Enginyurt: Üzerimden tren geçiyor sanki

Vekil Cemal Enginyurt da korona illetine yakalananlardan. “Zor günler geçirdim” diyen Enginyurt hastalıkla nasıl baş ettiğini şöyle anlattı: Bu virüs benim akciğerime vurdu. Allah kimseyi düşürmesin, yaşamayınca anlaşılmıyor. İlk 3-4 gün güya kendimi rahat hissettim. Bir şey yok gibi düşündüm. Doktorlar ‘yat' filan dediler, ciddiye almadım. 5. gün bir vurdu, bacaklarım filan tutmuyor. Üzerimden tren geçiyor sanki. Nefes alamadım. Korona aşısı getirilmiş, önlemek için değil de tedavi amaçlı olanı. Ondan bana günde 8 defa yaptılar. 14 gün boyunca Ankara Şehir Hastanesi'nde yattım. 8 kilo verdim. 30 yıl içinde ilk defa 100 kilonun altına düştüm. Eşime, oğluma, danışmanıma da bulaştı. Maske-mesafe-hijyen üçlemesine uymamız şart. Çünkü etrafımızda insanlar korona olmasına rağmen korona olduğunu söylemiyorlar. En büyük tehlike bu. Sanki ayıpmış gibi saklıyorlar. Korona testim pozitif çıktığında Meclis'teydim. Sabahtan itibaren görüştüğüm kişileri arayarak uyardım. 21 gündür yaşadığım kabusu anlatmam çok zor. Ateşim yoktu ama müthiş ağrılar vardı. Sanki biri eline odun almış beni dövüyor. Sırtımda müthiş ağrılar oluşuyor, nefes almakta zorlanıyordum. Bir hafta boyunca burnumdan oksijen takviyesi yapıldı. İnsan o süreci yaşarken, hata ettiğini anlıyor. Tek yolu bir an önce iyileşip, aynı hatayı yapmamak. Allah doktorlarımızdan ve sağlık çalışanlarından razı olsun. Hastayı görür görmez ne yapacaklarını biliyorlar. Hep diyoruz ya ‘sağlık çalışanlarının özlük hakları ve ek ödemeleri verilmeli'. Fazlasıyla hak ediyorlar. Sağlıkçılar efsane, kahramanlar.

Vahit Kiler: Ömrümden 10 yıl gitti

Temmuz ayında koronavirüse yakalanan AKP'li vekil Vahit Kiler iki kez Covid-19'a yakalandığını söyledi. Kiler yaşadıklarını şöyle özetledi: Hiçbir belirti de yoktu ama testim pozitif çıktı. 2 hafta evde izole olduk. Karantinaya girdik. Geçti. Ancak tam 2 ay sonra evden bile çıkmayan 75 yaşındaki annemde de rahatsızlık oluştu. Ateşi yükseldi, test yaptırdık, pozitif çıktı. Babam ve yanlarında çalışan yardımcıda da test sonucu pozitif oldu. Hastalığı geçirdiğim için yanlarına gidiyordum. Bir süre sonra bende de 2. kez pozitif çıktı. Ateşim 39.5 oldu. Aşırı baş ağrısı var, beni de hastaneye yatırdılar. Annem babam ve ben üçümüz de yattık. İki gün sonra babamı kaybettik. Hastaneden çıktık, cenazemizi kaldırdık. Öğleden sonra tekrar hastaneye yattık. Hayati risk taşıyan bir şey olmadı ama çok ağrılarım vardı. Kardeşim Ümit'te ise virüs kalbe vurdu.

'Bu virüs her an hepimize gelebilir'

Doktor ‘Her şeye hazırlık olun' deme noktasına geldi. Sonra ablamın bütün değerleri yükseldi. Herhalde ömrümüzden 10-15 yılı götüren bir süreç oldu. Hastanede en büyük sorun yemek oldu. Her şey gözüne zehir gibi göründü. Su dahi bir yudum alıyorsun, zehir gibi içemiyorsun. Bal geliyor, midem bulanıyor. Bu ağrıların vücut kırgınlığının tarifi yok. Şimdi sokağa dahi çıkmıyorum. Sağlık çalışanları o kadar cesur ki. O kadar özverili ki. En yakının senden kaçarken, virüs bulaşınca en yakın akrabaların bile uzaklaşırken, sağlık çalışanları senin dibinde işini yapıyor. Bu işin kahramanı onlar. Sadece doktorlar değil, ebe-hemşire ve bakıcılar. Bu virüs her an hepimize gelebilir.

Osman Ören: Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip evimize geldi

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören de koronoya yakalananlardan. Ören özellikle eklem ağrılarının çok olduğunu söyledi ve yaşadıklarını şöyle anlattı: ''İlk önce eşimde belirti oluştu. Bir süre sonra ben de test yaptırdım ve pozitif çıktı. Kendimizi hemen karantinaya aldık. Evde eşim ve büyük oğlum Furkan vardı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir ekip evimize geldi. İlaçları verdiler. Bir üre sonra kırgınlık başladı. Bende şiddetli bir ağrı olmadı, ama dizlerimde eklem ağrısı vardı. Tat ve koku kaybı da olmadı. Eşimde ise koku kaybı oldu. Evde özellikle C vitamini ve su aldık. Kelle paça içtik epeyce. Pervari balı tükettik. Hiç evden çıkmadık. Tamamen karantinaya girdik. İnsanın kendini arındırma süreci olur ya, benim için bu süre öyle geçti diyebiliriz.

'İnsanlar maske kullanımına dikkat etsinler'

13 gün sonra normal yaşantıma döndüm ama eski neşem, sevincim kalmadı. Eskiden topluluk içinde sohbet eder, konuşurdum. Durgunluk var şimdi. İnsanlar maske kullanımına dikkat etsinler. İyileşmeme rağmen maskeyi çıkartmıyorum. sosyal mesafeyi göz önünde bulundursunlar. Bu virüsün ne yapacağı, kime ne zaman bulaşacağı belli değil. İnsanlar bol bol su tüketsin. Kendi önlemlerimizi geç olmadan almak zorundayız. Parti faaliyetleri bitmiyor. Dün Siirt'teydim, şimdi Muş'a geldim, buradan Bingöl'e geçeceğim. Ama maskemi hiç çıkartmıyorum, örnek olsun.

İşte Meclis'te virüse yakalanan vekiller:

AK Parti: Süreyya Sadi Bilgiç, Naci Bostancı, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Binali Yıldırım, Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz, Tamer Akkal, Cemal Bekle, Mutlu Aydemir, Bayram Türkoğlu, Selahattin Minsolmaz, Hüseyin Şanverdi, Refik Özen, Ahmet Özd

MHP: Feti Yıldız, Baki Ersoy, Nurullah Sazak.

CHP: Faik Öztrak, Onursal Adıgüzel, Mehmet Güzelmansur, Aziz Aydınlık, Orhan Sümer, Yüksel Özkan, Baha Ünlü, Tuncay Özkan, Teoman Sancar ve Gürsel Tekin.

İYİ Parti: Naci Cinisli, Hayrettin Nuhoğlu, Fahrettin Yokuş.

HDP: Pero Dündar, Nuran İmir, Mensur Işık, Celadet Gaydalı.

SP: Abdulkadir Karaduman.