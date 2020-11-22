Sokağa çıkma yasağı sona erdi! Dikkat bu akşam 20:0'de tekrar başlayacak

Dün akşam saat 20:00'de başlayan sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 10:00'da sona erdi. Bugün saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak...

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Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarasından alınan yeni tedbirler kapsamında, aylar sonra ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı 10.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlaması en son haziran ayındaki lise ve üniversiteye giriş sınavlarında 81 ilde uygulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İlk hafta sonu kısıtlaması dün (21 Kasım Cumartesi) 20.00 itibarıyla başlayıp bugün, saat 10.00'a kadar sürdü. Bugün de saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek.

31 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.