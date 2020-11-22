Sokağa çıkma yasağını delip tehdit etti 10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi
Bursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Kısıtlamayı ihlal eden şahıs, 10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte tüm yurtta cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
Sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Haliç Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu boş kaldı. Taksim Meydanı'nda sadece yasaktan muaf olanlar ile turistler görülürken saat 10.00 itibariyle kısıtlama son bulacak ve vatandaşlar dışarıyla çıkabilecek.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde uygulama sırasında Ziya D. yönetimindeki 41 GB 427 plakalı otomobil polislerin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin takip etmesi üzerine otomobili yol kenarında bırakan Ziya D. ve yanındaki arkadaşı yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri ara sokaklarda uzun süre kovaladıktan sonra yakaladı. Şüpheliler, tekrar kontrol noktasına getirildi.
Polis ekipleri, Ziya D.’ye alkol muayenesi yapmak için yaklaşık 15 dakika çaba gösterdi. Ancak Ziya D. uzun süre direnerek alkol muayenesi yaptırmadı. Polis ekipleri Ziya D.'ye alkol testine itiraz ettiği gerekçesiyle 3 bin 156 TL para cezası uyguladı. Ayrıca, Ziya D. ve arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan 3 bin 150'şer TL para cezasıyla birlikte toplam 9 bin 456 TL işlem uygulandı.