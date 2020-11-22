Sokağa çıkma yasağını delip tehdit etti 10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yedi

Sabah saatlerinde Üsküdar Meydanı ve Salacak Sahili sessizliğe büründü. Kısıtlama nedeniyle meydanda denetim yapan polis ekipleri ise dışarıya çıkan vatandaşları tek tek durdurarak kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, Haliç Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu boş kaldı. Taksim Meydanı'nda sadece yasaktan muaf olanlar ile turistler görülürken saat 10.00 itibariyle kısıtlama son bulacak ve vatandaşlar dışarıyla çıkabilecek.