Üç kitap ‘muzır’ bulundu! +18 kitaplar arasına girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üç kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun aldığı kararlar Resmi Gazete’nin 22 Kasım 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre, üç kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitapların 1117 sayılı Kanun’un dördüncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verildi.

Muzır bulunan kitaplar şöyle:

- Heinz Janısch tarafından yazılan, Helga Bansch tarafından resimlenen ve Dürrin Tunç tarafından Türkçe’ye çevrilen, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık tarafından 1. Baskısı Şubat 2017'de, 2. Baskısı Şubat 2019'da yapılan “Bazı Günler” isimli kitabı.

- Christine Nöstlinger tarafından yazılan ve Suzan Geridönmez tarafından Türkçe’ye çevrilen, Günışığı Kitaplığı Yayıncılık tarafından ilk baskısı Mart 2011'de, 7. Baskısı Mart 2020'de yapılan “Evde ve Uzakta” isimli kitabı.

- Francesca Cavallo ve Elena Favıllı tarafından yazılan, Deniz Öztok tarafından Türkçe’ye çevrilen, Hep Kitap – Teas Yayıncılık A.Ş. tarafından Şubat 2018'de basımı yapılan “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler 2” isimli kitabı.

1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi;

Madde 4 –(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılı Kanunun hükmüdür.) Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif Vekaletine tevdi olunur.

Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden Adliye Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere tebliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine “tahdidata tabidir” damgasını vurmaları mecburidir. Bu suretle damgalanan eserler:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.