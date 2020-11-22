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Rus uçakları askeri mühendisleri Karabağ'a taşıyacak

RUSYA Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne bağlı İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ'a askeri mühendisleri, araç ve ekipmanları ulaştıracaklarını açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,  İl-76 askeri nakliye uçaklarının Dağlık Karabağ’da barış harekatının sürdüğü bölgeye askeri mühendisleri, araç ve ekipmanları ulaştıracakları belirtildi.

Açıklamada, "Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Il-76 askeri nakliye uçağı, (Karabağ’da) barış harekatının sürdüğü bölgeye genel yolların ve sosyal altyapı tesislerinin temizlenmesine yardımcı olacak Rusya Silahlı Kuvvetleri istihkam birliklerinden bir grup askerinin yanı sıra özel araç ve ekipmanları ulaştırmak üzere Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy Havalimanı'ndan havalandı” ifadelerine yer verildi.

Barışçıl yaşam yeniden tesis edilecek

Uçağın barış harekatının sürdüğü gözlem noktalarının düzenlenmesi için (Ermenistan'daki) Zvartnots Havalimanı'na askeri mühendisleri, bir buldozer ve bir ağır hizmet arazi aracı ve ekipman ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi: Ekipmanlar, Rus askerler tarafından yerleşim yerlerinde yolların ve altyapının temizlenmesi ve barış gücünün gözlem noktalarının düzenlenmesi için kullanılacak. Rus barış gücü birlikleri, barışçıl yaşamı yeniden tesis etmek için yerel makamlara azami ölçüde yardım sağlıyor.

Rus barış gücü devriyelerinin gıda ve temel yaşam malzemelerin uzaktaki yerleşim yerlerine güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağladığı belirtilen açıklamada, istihkam birliklerinin ise yollardaki trafiğin açılmasına, ayrıca sosyal tesislerin ve konutların elektrik, su ve ısı teminin yeniden sağlanmasına yardım ettikleri vurgulandı.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında ele geçirdiği yerleşim yerleri Azerbaycan’ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan’ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

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