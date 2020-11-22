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Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi. Medipol Başakşehir'i evinde 3-2 mağlup eden siyah beyazlılarda orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, maçın 67. dakikasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.

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