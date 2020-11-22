Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.Abone ol
Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a kötü haber geldi. Medipol Başakşehir'i evinde 3-2 mağlup eden siyah beyazlılarda orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, maçın 67. dakikasında gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Süper Lig'in 10. haftasında, 29 Kasım Pazar günü Kadıköy'de oynanacak.