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KPSS Ortaöğretim oturumu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi.

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KPSS ortaöğretim oturumu, tüm yurtta yapıldı. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi.  

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. 

Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı. 

Sınav sonuçları, 24 Aralık'ta açıklanacak.

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