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Guatemala'da tansiyon yüksek! Hükümet binası ateşe verildi

GUATEMALA'da hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitme kararını protesto eden göstericiler, Kongre binasınI ateşe verdi.

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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da binlerce kişi, hükümetin 2021 bütçesinde eğitim ve sağlık harcamalarında kesintiye gitme kararını protesto etti.

Ãœlke basınında çıkan habere göre, söz konusu bütçe kesintilerine karşı çıkan binlerce öğrenci, işçi sendikaları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nın bulunduğu alanda toplandı. Sakin başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Kongre binasını yaktılar 

Kimi göstericilerin Kongre binasına zorla girip binayı ateşe vermesi üzerine, bazı mobilya ve büro malzemeleri büyük zarar gördü. Polisin Kongre binasına giren grupları çıkarmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunduğu olaylarda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

"Kamu mallarına zarar verilmesine izin vermeyiz"

Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yasalara göre herkesin gösteri ve toplanma hakkının olduğunu söyledi. Giammattei, "Kamu mallarına ve özel mülkiyete zarar verilmesine müsaade edemeyiz. Yasalarca belirtilmiş kuralların dışına çıkanlar bunun bedelini ödeyecektir." dedi.

Guatemala Kongresi'nde hafta içinde yapılan oylamada "2021 Ulusal Bütçesi" 114 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.

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