Gökhan Çıra kaç yaşında aslen nereli? Gökhan Çıra kimdir?

Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer'i tehdit ettiği iddiası ile gündemde. Bu haberin ardından birçok kişi Selin Ciğerci'nin hayatını eski, erkek hallerini araştırmaya başladı. Peki Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında?

Abone ol

Selin Ciğerci'nin adı son günlerde tehdit, şantaj ve şiddet iddiaları ile gündemde. Magazin basınında şok etkisi yaratan iddialara göre Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'nın saplantılı aşığı olan Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer'i kaçırmış, boğazına bıçak dayamış ve tehdit etmiş.

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Gökhan Çıra, dün akşamki olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından, magazinseverlerin yakından takip ettiği isim oldu. İşte, Gökhan Çıra hakkında tüm merak edilenler...

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu’da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.

Selin Ciğerci, verdiği bir röportajda Gökhan Çıra ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Gökhan bana bilmeden mesaj attı. Fakat benimle görüşmedi. Sürekli mesajlaşıyorduk. Benim hayatıma az önce bahsettiğim futbolcu girdi. O ilişkim bittikten sonra Gökhan’la bir yerde karşılaştık. Ben ameliyat olmuş, pembe kimliği filan almıştım o zaman. Gökhan’ı görünce “Ne kadar yakışıklısın, çok değişmişsin” dedim. Fotoğraflarında küçük duruyordu. O zaman 18 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında. Karşılaştıktan sonra mesaj attım. Ama benim mesaj attığıma inanmamış."