ABD Başkanlık seçimlerine itiraz eden Trump’a bir darbe daha: Frankenstein gibi

ABD'de Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump ve ekibinin seçim sonuçlarına itirazları devam ediyor. Trump'ın Pennsylvania'daki oyların iptal edilmesi talebini reddeden Yargıç Matthew Brann, 'Frankenstein canavarı' benzetmesi yaptı.

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ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonucuna göre Demokratlar’ın adayı Joe Biden zaferini ilan etse de mevcut başkan Donald Trump ve yasal ekibinin oylara itiraz süreci devam ediyor. Birçok eyalette özellikle posta yoluyla gelen oyların iptal edilmesi çağrısında bulunan Trump’a bir kötü haber de Pennsylvania’da görevli yargıç Matthew Brann’dan geldi.

"Eyaleti Biden kazandı ve resmi sonuçları pazartesi günü göndereceğiz”

Brann, Trump’ın oyların iptal edilme talebini reddettiğini duyurdu. Brann, “Eyaleti Biden kazandı ve resmi sonuçları eyalet yetkililerine pazartesi günü göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Biden’ın yaklaşık 81.000 oy ile eyaleti kazandığı belirtilirken, Brann, Trump’ın seçimlere itiraz etme gerekçesi olarak öne sürdüğü anayasanın “Eşit Koruma” yasası hakkında da açıklamalar yaptı.

"Frankensteın’ın canavarı gibi"

ABD’de her vatandaşın eşit koruma hakkı olduğunu öne süren anayasa maddesi hakkında konuşan Brann, şöyle konuştu: Bu Frankenstein’ın canavarı gibi. Geçersiz oy pusulalarını saymamak için milyonlarca oyu iptal etmek bir seçenek olmamalı. Ayrıca Trump ve ekibi seçimlere hile karıştığı iddiasını hiçbir belge ile kanıtlayamadı.