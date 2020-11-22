Ahmet Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: 'Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Davutoğlu, "Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz." diye konuştu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün partisinin il kongresi için Siirt'teydi. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, yaptığı konuşmada, başvurulmasına rağmen Siirt Valiliği'nin kendisine zırhlı araç tahsis etmediğini söyledi.

"Bu konu bizi aşıyor' denilmiş"

Davutoğlu, "Arkadaşlarımızın Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz için devletin güvenlik ve koruma uygulamalarının bir gereği olarak zırhlı araç talebine; Siirt ve Bitlis valilerince olumsuz cevap verilmiş. Yazılı cevap istendiğinde de ‘Bu konu bizi aşıyor' denilmiş. En baştan şunu söyleyeyim. Benim halkımın arasına ve ülkemin dağlarına ve ovalarına gidebilmek için zırhlı araç talebim olmaz; bu devletin eski başbakanlar için alışılmış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz.

Randevu talebinin reddedilmesi

Parlamenter sistem teklifini paylaşmak istediği randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt veren Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz. Erdoğan da randevu talimize henüz cevap vermedi. Olumsuz cevap verirse son günlerde dile getirdiği reform ve yeni dönem söyleminin lafta kaldığını kendisi de göstermiş olur.