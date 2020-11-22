BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: 'Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. Davutoğlu, "Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz." diye konuştu.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün partisinin il kongresi için Siirt'teydi. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, yaptığı konuşmada, başvurulmasına rağmen Siirt Valiliği'nin kendisine zırhlı araç tahsis etmediğini söyledi.

"Bu konu bizi aşıyor' denilmiş"

Davutoğlu, "Arkadaşlarımızın Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz için devletin güvenlik ve koruma uygulamalarının bir gereği olarak zırhlı araç talebine; Siirt ve Bitlis valilerince olumsuz cevap verilmiş. Yazılı cevap istendiğinde de ‘Bu konu bizi aşıyor' denilmiş. En baştan şunu söyleyeyim. Benim halkımın arasına ve ülkemin dağlarına ve ovalarına gidebilmek için zırhlı araç talebim olmaz; bu devletin eski başbakanlar için alışılmış bir uygulamadır." ifadelerini kullandı.

Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz.

Randevu talebinin reddedilmesi

Parlamenter sistem teklifini paylaşmak istediği randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt veren Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

Bizimle görüşmelerine hala ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz. Erdoğan da randevu talimize henüz cevap vermedi. Olumsuz cevap verirse son günlerde dile getirdiği reform ve yeni dönem söyleminin lafta kaldığını kendisi de göstermiş olur.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da genç kız otogarda iğrenç tuzak! 'Polisiz' deyip otele götürüp tecavüz ettiler...
Çanakkale'de ele geçirildi! Piyasa değeri 4 milyon lira
Sağlık Bakanlığı, Valiliklere yazı gönderdi! 81 ilde korona talimatı
Kısa çalışma ve ücretsiz izinde yeni dönem! İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili flaş açıklama
Rıdvan Dilmen: Cumhurbaşkanı Erdoğan araya girdi talimat verip sorunu çözdü
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanlık seçimlerine itiraz eden Trump’a bir darbe daha: Frankenstein gibi
Türkiye'de siyasetin yen kodları nasıl olacak?
Bugün marketler açık mı saat kaça kadar marketler açık
Karaman'da ilginç olay! Kümeste gördü hemen telefona sarıldı
Ankara'da telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı
Bugün AVM'ler açık mı pazar günü kaça kadar açık?
Yorumlar