MHP'den 'Serok Ahmet' Davutoğlu'na sert cevap! 'Trend Topic olmak için Bahçeli'ye dil uzatıyor'

MHP ile Gelecen Partisi arasındaki görüşme polemiği giderek sertleşiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin randevu talebini reddetmesi üzerine Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklama gerilimi artırdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'na sert ifadelerle yüklendi...

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı. "Mazul başbakanlardan ”Serok Ahmet” nam Ahmet Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır" diyen Semih Yalçın, Davutoğlu'nun sosyal medyada “trend topic” olmak için MHP ve Bahçeli aleyhtarlığı yaptığını söyledi. İşte Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...

- Mazul başbakanlardan ”Serok Ahmet” nam Ahmet Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır.

1-Mazul başbakanlardan ”Serok Ahmet” nam Ahmet Davutoğlu hayreti mucip bir hadsizlikle MHP’ye ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye yine dil uzatmıştır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) November 22, 2020

- Davutoğlu’nun görüşme davetini sadece “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini” konuşurum diyerek reddeden genel başkanımıza Kürtçe cevap vermesi; “iki dilli, etnik imtiyazlı ve millî egemenliğin inkârı” anlamına gelen bir yaklaşım biçimidir.

- Görülen odur ki Türk siyaset dünyasında “trend topic” olmak, ilgi çekmek, tanınmak ve sesini kamuoyuna duyurabilmek için Sayın Devlet Bahçeli ve MHP aleyhtarlığı yapmak neredeyse bir gelenek hâline gelmiştir.

- Öyle ki İPini koparan da, zincirini kıran da, gömleğini yırtan da, Kandil’den kaçan da, Pensilvanya’dan icazet alan da MHP’ye sardırmaktadır.

- Yoksa destursuz bağa girip bağcıyı kovmaya yeltenecek cüreti bunlara FETÖ mü vermiştir?

- Yoksa Davutoğlu ve boylarından büyük laflar eden şakşakçıları bir başka sicilli icazetli Müdire Hanım’ın yollayacağı kurbanlık vekillere mi bel bağlamaktadır?

- Ahmet Davutoğlu’na güvenip yatırım yaparak bize saldıran cümle ikbal heveslilerine, bilumum maceraperestlere tavsiyemiz şudur:

- Bir çapınıza, bir aynaya, bir de ipinizi tutanlara bakıp öyle kelam edin.

- En çok da efendi diye peşine takıldığınız aciz ve sakar kimsenin geçmişine bakın.

- Kendisinde ve partisinde “gelecek” vehmeden ve “yapraktan kispet” giyerek siyaset meydanına inen Serok Ahmet daha önce de nice çamlar devirmiş, nice umutlar batırmıştır.

- Hafızaibeşer nisyan ile malul olsa da henüz unutulmamıştır; Kandil’den Afrin’e uzanan yayda güvenli bölge oluşturulması için bizzat MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin 2012 Ağustos’unda hükümete tavsiyede bulunduğu dönemde Dışişleri Bakanı, Ahmet Davutoğlu’dur.

- Daha sonra Başbakan da atanan Davutoğlu, Suriye’deki Emevi Camii’nde namaz kılma serüvenine girişerek Türkiye’yi bölgede büyük bir çıkmaza sürüklemesiyle maruftur.

- Ahmet Davutoğlu; çapsız davranışları, ayağı yere basmayan nazariyeleri ve tahammül edilmez retorikleriyle Ak Partiyi sıkıntıya düşürdüğü için de bir süre sonra azledilmiştir.

- Bugün, aynı Davutoğlu’nun boynuna küresel aktörler tarafından bölücülük davulu asılmıştır. Davulun tokmağı, bazen Washington’da bazen de Pensilvanya’dadır.

- Defolarını, veballerini ve günahlarını amblemlerindeki çınar yaprağıyla örtmeye çalışan Ahmet Davutoğlu bizce partisinin adını yanlış seçmiştir. “Gelecek” yerine “Bölecek Partisi” ismini tercih etmeliydi. Amblem olarak da “Türkiye haritasını kesen bir makas” veya “bir ağacın gövdesini budayan çekiçsiz orak” daha isabetli olurdu.

- Bir zamanlar çokça boş konuştuğu, kafa şişirdiği ve temelsiz senaryolarla kamuoyunu meşgul ettiği için “Davuloğlu” unvanını da alan Ahmet Davutoğlu’dur.

- Gelecek Partisi Batman İl Başkanı, Davutoğlu'nun Kürt açılımını bütün çıplaklığıyla açıklayarak; "Kürtler için Mesut Barzani ne ise Abdullah Öcalan da odur" diyebilmiştir.

- Geçtiğimiz günlerde yarım asırdır “Esir Türkler” gerçeğine sahip çıkan ve politikalar üreten bir harekete Doğu Türkistan hatırlatması yapması da densizliktir.

- Velhasıl, yarını olmayan ”Gelecek Partisi” ve onun bezirgânbaşı için ne söylense, ne yakıştırılsa yeridir. Ancak bize göre değişmez hakikat şudur:

- Geleceği bölecek kervanı; zillet ittifakına erzak ve cephane ulaştırmak, gelecek seçimlerde Cumhur İttifakına kaybettirmek üzere Pensilvanya’da yüklenip yola çıkarılmıştır.

- Serok Ahmet’in başını çektiği kervanın yükü, millet nezdinde mezbele hükmündedir; varacağı son menzil de yüce Meclis değil, Mamak çöplüğüdür.