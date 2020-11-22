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Meral Akşener: AK Parti'ye, CHP'ye, İYİ Partiye oy veren esnafın durumu facia

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ülke genelinde ekonomik durumun çok berbat bir halde olduğunu belirterek, "CHP'ye, AK Parti'ye, İYİ Parti'ye oy veren esnafın durumu facia!" dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin üye katılım toplantısında konuştu. "Millet bizi çağırıyor diyoruz ya gerçekten millet bizi çağırıyor" diyen Akşener, "Konya’dan bizi arayanlar var. İşsizler var, anneler var, EBA'dan dert yananlar var. Aksaray’dan Yozgat’tan, Nevşehir’den arayanlar var. Yani İç Anadolu’nun yüzde 70-75 AKP’ye oy verenler arıyorlar" diye konuştu. 

"Esnaflar arıyor diyor ki derdimizi söyleyin" diyen Meral Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

- Şu anda sadece yaptığımız iş vatandaşların derdini dinlemek, kürsü araçlığı ile grupta, il ve ilçe teşkilatları aracılığı ile yerel basında ses duyurmaktır.

- Bir süredir manevi değerler üzerinden bir itibar kaybettirme var. İyi Parti bunu yıkmaya başladı. Artık insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor.

- CHP’ye, AK Parti’ye, İYİ Parti’ye oy veren esnafın durumu facia. Vatandaş bunu fark etmiş durumda.

- Bizim yapmaya çalıştığımız şey seçmenin velinimet olduğunu göstermek. Bunu ağalara ve muhtarlara öğretiyoruz.

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