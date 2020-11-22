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CENTCOM açıkladı: ABD, stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu'ya aktardı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Washington'un stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu'ya gönderdiğini açıkladı.

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CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ABD'nin B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçaklarını Ortadoğu’ya aktardığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 5. Bombardıman Kanadına atanan ABD Hava Kuvvetleri B-52H Stratofortress ekipleri, saldırganlığı kontrol altına almak ve ABD'nin ortak ve müttefiklerine destek konusunda güvence vermek için 21 Kasım'da Ortadoğu’ya kısa sürede uzun menzilli uçuş gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Ortadoğu'da en son bu yılın başında bir Amerikan uzun menzilli bombardıman uçağının bulunduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, geçen hafta başı ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 15 Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 500'den 2 bin 500'e düşüreceklerini açıklamıştı. Miller, bunun ABD’nin planına ve stratejik çıkarlarına uygun olduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD birliklerinin Mayıs 2021'e kadar tamamen geri çekilmesini umduğu belirtilmişti.

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