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Fahrettin Koca: En iyi tedbir evimizdir

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Koca, tedbir vurgusu yaptığı mesajında, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

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