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Zonguldak'ta 37 yaşındaki adam fırında çalışırken feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde hamur taşımak için kullanılan asansöre sıkışan Ferhat Özdemir (37), hayatını kaybetti.

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Olay, gece saatlerinde Topbaşı Mahallesi’nde bulunan ekmek fırınında meydana geldi. Fırında gece vardiyasında çalışan Ferhat Özdemir, ekmek hamurunun taşındığı hamur asansörüne sıkıştı. Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Özdemir, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kozlu ilçesine bağlı Çardaş Köyü’nde bugün sabah saatlerinde toprağa verilen Özdemir'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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