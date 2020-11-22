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İstiklal Caddesi'nde yoğunluk, büfe önlerinde kuyruk oluştu

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10.00'da sona ermesiyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi eski yoğunluğuna döndü.

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Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedebirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan’daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.

“Yasaklardan haberimiz yoktu''
İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen  turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, “Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin. Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin” dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise “Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?” diye konuştu.

''Sigara içmeden duramıyorum''
Sigara içen bir kişi ise “Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem. Evde balkonda içerim artık. Ama sigara içmeden duramıyorum. Tiryakiyim. İllaki 5  tane 10  tane içmeliyim. Dışarıda da dayanamıyorum Mecbur içiyorum ” diye konuştu.

Büfelerin önünde kuyruklar oluştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan’daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu, birçok kişi ayakta karnını doyurdu.

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