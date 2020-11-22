BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

İstanbul'da tanıştığı adam kabusu oldu! İğrenç olayı adli tıp raporu ortaya çıkardı

İstanbul’da yemek yemek için restorana giden genç kadın hayatının kâbusunu yaşadı. Restoranda tanıştığı kişiyle eğlence mekânına giden genç kadın, mekân çıkışında tecavüze maruz kaldı.

Abone ol

Olay Fatih ilçesinde meydana geldi. 49 yaşındaki L.K. isimli genç kadın akşam saatlerinde Aksaray'da bulunan bir restorana yemek yemeye gitti. Genç kadın burada yemek yediği sırada yine aynı mekânda bulunan ve yemek yiyen 43 yaşındaki C.Ş. isimli kişiyle tanıştı. Bir süre aynı mekânda oturan çift, farklı bir mekâna giderek alkol almaya karar verdi.

Bir eğlence mekânına giden çift burada uzun süre alkol aldıktan sonra mekândan ayrılarak bir otele gitti. İddiaya göre C.Ş. genç kadınla birlikte olmak istediğini söyledi ancak genç kadın cinsel birliktelik teklifini reddetti. Bunun üzerine öfkelenen C.Ş. yine iddiaya göre genç kadınla zorla birlikte oldu.


Suçlamaları reddetti
Sabah'ın haberine göre istismarcı C.Ş. tarafından tecavüze uğradıktan sonra karakola giderek şikâyetçi olan genç kadının ihbarının ardından emniyet güçleri söz konusu otele giderek şüpheli C.Ş.'yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Genç adam ifadesinde L.K. ile bir mekânda tanıştıklarını daha sonra para karşılığında cinsel birliktelik yaşamak için otele gittiklerini zorla cinsel birliktelik yaşanmadığını söyledi.

Adli tıp raporu gerçeği ortaya çıkardı
Genç kadının şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık genç kadını Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu genç kadın hakkında savcılığa sunduğu raporda tecavüze uğradığını ifade etti.


22,5 yıl hapis isteniyor
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Adli Tıp Kurumu raporunu baz alarak, genç kadını istismar edip ve zorla alıkoyan şüpheli C.Ş. hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları kapsamında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

İlgili Haberler
İstanbul'da genç kız otogarda iğrenç tuzak! 'Polisiz' deyip otele götürüp tecavüz ettiler...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu araçtan Türkiye'de sadece 3 tane var! Kayserili iş adamı aracını kimseye satmıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde söyledi: DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika flaş uyarı! Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz
Tuzla'da sokak kedilerini kesip yiyen kadın gözaltına alındı! "Kedi yemek helaldir" fetvası verdi
Şeytan dövmeli terörist yakalandı! Bakın kim yapmış
MHP'den 'Serok Ahmet' Davutoğlu'na sert cevap! 'Trend Topic olmak için Bahçeli'ye dil uzatıyor'
Meral Akşener: AK Parti'ye, CHP'ye, İYİ Partiye oy veren esnafın durumu facia
ÖNCEKİ HABERLER
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk, büfe önlerinde kuyruk oluştu
DSÖ Covid-19 temsilcisinden koronavirüste üçüncü dalga uyarısı
İçkileri biten 7 kişi el dezenfektanı içti öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Solu ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hakkari paslaşması
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!
Bugün AVM'ler açık mı pazar günü kaça kadar açık?
Yorumlar 1 yorum