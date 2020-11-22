Bu araçtan Türkiye'de sadece 3 tane var! Kayserili iş adamı aracını kimseye satmıyor

2 senelik bir çalışma olduğunu belirten Çelebi "Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı." diye konuştu.