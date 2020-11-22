Bu araçtan Türkiye'de sadece 3 tane var! Kayserili iş adamı aracını kimseye satmıyor
KAYSERİ'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi (61), babası Doğan Çelebi'nin 1977 yılında Erzurum'dan satın aldığı 1955 model otobüsün içini görenler hayran kaldı.
Kayseri'de iş insanı Ahmet Doğan Çelebi, babası Doğan Çelebi'nin Erzurum'dan satın aldığı 1955 model otobüse gözü gibi bakıyor. Babasının 'Seyyah Çelebi' ismini verdiği, içerisinde tuvalet, banyo, mutfak ve ranzaların olduğu otobüsü evinin bahçesinde muhafaza eden Çelebi, otobüsün bakımını da kendisi yapıyor.
İş insanı Çelebi, otobüsün 1955 model olduğunu söyleyerek, "1977 yılında babam Doğan Çelebi, Erzurum Köy Hizmetleri'nde hurdaya çıkarılan bu aracı satın aldı. Rahmet babam müteahhitlik yapardı. Çocukken babamın yanına gittiğimizde çadırda kalırdık. " dedi.
2 senelik bir çalışma olduğunu belirten Çelebi "Çadır da dere yataklarına yakın olduğu için bataklık olur sel basardı. Bunun üzerine rahmetli babam otobüsün içini karavan yapmaya karar verdi. 2 sene süren çalışma sonucu otobüsün içi şimdiki görüntüsünü aldı." diye konuştu.
Konuşmasının devamında Çelebi "Otobüsü şantiyelerde kullandık. Ticari olduğu için hususi araç olması amacıyla Ankara'dan müfettişler geldi ve inceleme yaptı. Şu an bizde hususi kayıtlıdır. Yıllardır babamın emaneti olan otobüsü koruyor, kolluyoruz" şeklinde ifade etti.