BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti

ALMANYA’dan eşiyle memleketi Gaziantep’e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

İddiaya göre, Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep’e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

Öfkeli koca olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da tanıştığı adam kabusu oldu! İğrenç olayı adli tıp raporu ortaya çıkardı
Erdoğan, G-20 Zirvesi'nde söyledi: DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika flaş uyarı! Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler alabiliriz
Tuzla'da sokak kedilerini kesip yiyen kadın gözaltına alındı! "Kedi yemek helaldir" fetvası verdi
Şeytan dövmeli terörist yakalandı! Bakın kim yapmış
MHP'den 'Serok Ahmet' Davutoğlu'na sert cevap! 'Trend Topic olmak için Bahçeli'ye dil uzatıyor'
ÖNCEKİ HABERLER
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk, büfe önlerinde kuyruk oluştu
DSÖ Covid-19 temsilcisinden koronavirüste üçüncü dalga uyarısı
İçkileri biten 7 kişi el dezenfektanı içti öldü
İçişleri Bakanı Süleyman Solu ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Hakkari paslaşması
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku!
Sadakatsiz 8. bölüm fragmanı
Yorumlar 1 yorum