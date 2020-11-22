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Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dormen, "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi" paylaşımında bulundu.

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Usta oyuncu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.

Haldun Dormen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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