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Fransa'da vizonlarda ilk defa koronavirüs tespit edildi

Anadolu Ajansı

Danimarka'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine 17 milyon vizon öldürülmüştü. Danimarka Tarım Bakanı Morgens Jensen'in istifasıyla sonuçlanan vizon koronavirüsü krizi; ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'ten sonra Fransa'ya da sıçradı.

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Fransa'da ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada; Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 görülmesi nedeniyle bin tanesinin itlaf edildiği belirtildi.

Vizonlardan elde edilen ürünlerin de imha edildiğinin de ifade edildiği açıklamada; ülkedeki diğer 3 vizon çiftliğinde virüs tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu. Vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.

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