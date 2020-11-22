Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Kasım Kasım)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 6 bin 17 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 139 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 446 bin 822, can kaybı 12 bin 358 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım" değerlendirmesinde bulundu.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 22 Kasım 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 155 bin 516 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 139 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 3 bin 812 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 374 bin 637'ye çıktı.

Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.8, yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37.6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 6017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el temizliği, maske ve mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020