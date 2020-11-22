Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" denildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.