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Putin'den Biden açıklaması: Hazır değilim

ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Joe Biden'a uluslararası liderler tebriklerini göndermeye devam ederken; nasıl bir tavır alacağı merak konusu olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Putin, "ABD halkının güvenini kazanmış herkes çalışmaya hazırız. Fakat henüz Joe Biden'ın zaferini kabul etmeye hazır değilim" dedi.

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ABD'deki tartışmalı seçimlerde her ne kadar resmi sonuçlar ilan edilmemiş olsa da Joe Biden'ın zaferi uluslararası liderler tarafından da tebrik ediliyor. Demokratların adayı Biden'ı pek çok ülke kutlarken; Rusya'dan Biden'ın başkanlığına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı, Biden'ın zaferini henüz tanımayacaklarını açıkladı.

Resmi sonuç vurgusu

Rus devlet televizyonunda konuşan Putin, Biden'ın zaferini kabul etmek için hazır olmadığını ifade ederek, "Amerikan halkının güvenini almış herhangi biriyle çalışırız. Fakat bu güven sadece seçimleri kazandığını iddia eden adayın rakibinin de bunu kabul etmesiyle ya da yasal yollarla resmi sonuçların gelmesiyle tanınır" dedi.

Böylelikle ABD'deki seçimlerin ardından Putin, en kapsamlı açıklamayı yapmış oldu. Putin, Kremlin'in Biden'ı tebrik etmemesi ile ilgili olarak, "Biden'ı tebrik etmek ABD-Rusya ilişkilerine zarar vermez, zaten zarar verecek bir şey kalmadı. Bu ilişkiyi harap ettiler" şeklinde konuştu.

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