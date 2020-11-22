Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! 'Yeni fitne ateşi yakmak istiyorlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamada, kısmı sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamalara uyulmaması durumunda yeni yasaklar getirileceğini açıkladı. Erdoğan, Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş sözleri için de "fitne" uyarısı yapıp, kendisi ve AK Parti adına Arınç'ın konuşamayacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 5 il kongresine katıldı. Erdoğan, korona yasaklarına uyulmadığı takdirde yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Burdur, Gümüşhane, Isparta, Sinop ve Kastamonu il kongrelerine video konferansla katılan Erdoğan, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrılarına da cevap verdi. Erdoğan, "Reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Yasaklara uyulmazsa yeni yasaklar gelir"

- Milletimiz TAMAM diye ifade ettiğimiz kurallara hassasiyetle uyarsa birkaç hafta içeresinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi halde belki ilave tedbirler almak durumu ile karşı karşıya kalabiliriz.

- Türkiye kendi iradesini siyasetine sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozu da arttı. Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla tehditle tecritle teslim alabileceklerini sanacaklarının heveslerini hep kursaklarında bıraktık.

- Sokakları karıştırmaya çalıştılar ihanetlerini gözlerinin önüne serdik. Terör örgütleriyle mahallelerimizi çukurlarla bölmeyi sınırlarımızı taciz etmeyi denediler başlarını ezdik.

- Ne yaparsak yapalım demokrasiden hak ve özgürlüklere sahip çıkmaktan vazgeçmedik. Şimdi bu süreci yeni hukuk ve ekonomi reformları ile daha da ileriye taşıyacak bir atılım başlatıyoruz. Biz bugüne kadar sadece Allahtan yardım bekledik. Milletimize güvendik. Doğru bildiğimiz yolda yürüdük.

"Bahçeli ve MHP ile daha yapacak çok işimiz var"

- Biz Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeyinde her çıkarını savunurken samimiydik. Biz attığımız her adımda samimiydik.

- Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi, nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz.

- Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var.

- Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarında milletimizin hizmetkarlığını yapmayı bugün de yarın da devam edeceğiz.

"Reform gündemiyle yeni fitne ateşi yakmak istiyorlar"

- Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz.

"Velev ki geçmişte birlikte çalışmış bile olsak..."

- Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı, hükûmetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir.

"Erdoğan ve arkadaşları tarafından asla savunulamaz"

- Biz Kobani'yi unutamayız. Diyarbakır'da bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenlerle, Yasin Börü'lerimizi şehit edenlerle aynı safta olamayız.

- Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz.

- Onların savunmasını yapmaya kalkanlar kusura bakmasınlar. Ama AK Parti olarak biz Diyarbakır'da öldürülen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bülent Arınç canlı yayında ne demişti? Bülent Arınç, Habertürk'ün canlı yayınında "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız da, Adalet Bakanımız da tutuksuz yargılamadan yanayız"demiş ve Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ın tutukluluklarını eleştirmişti. Arınç, tutuklama kararı veren hakimlere, Ergenekon hakim ve savcılarının son durumunu göstererek gözdağı vermişti.

"Gezi'nin finansörleriyle hiçbir zaman bir arada olamayız"

- Özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık bundan sonra da olmayız.

- Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman bir arada olamayız.

"İstikametimizde en küçük bir değişiklik yok"

- Terör örgütleri ile el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız.

- Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı

- Avrupa Birliğine, 'Tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim' çağrısında bulunuyoruz.

"Salonlarda eski heyecanı görmüyorum"

- Ben şimdi salona bakıyorum salonda çok heyecan görmüyorum. Eskiden Gümüşhane’nin salonları Burdur’un salonları sürekli olarak alkışlarla inlerdi. Isparta aynı şekilde alkışlarla inlerdi. Bunu her an görmek yaşamak arzusu içerisindeyiz.