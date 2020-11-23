Masterchef kim elendi Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu twitleri çok fena

Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi diye beklerken Acun Ilıcalı'dan bomba bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye edildiğini duyurdu. Masterchef'te bu hafta elemeye kalan Uğur Deniz Yılmaz'ın neden yarışmadan kovulduğu da ortaya çıktı. TV8 ekranlarındaki eleme gecesinde ise Uğur Deniz Yılmaz boy gösterdi. Bu hafta yarışmaya 2 kişi birden veda etti. İşte elemede yaşananlar ve yarışmacının kovulmasına sebep olan mesajları: