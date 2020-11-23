Masterchef kim elendi Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu twitleri çok fena
TV8 yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin bu haftaki finali beklenmedik sürprizlerle dolu oldu. Eleme öncesi Acun Ilıcalı Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye olduğunu açıkladı. Sebebi ise Uğur Deniz Yılmaz'ın twitterda yazdıkları...
Masterchef Türkiye'de bu hafta kim elendi diye beklerken Acun Ilıcalı'dan bomba bir açıklama geldi. Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye edildiğini duyurdu. Masterchef'te bu hafta elemeye kalan Uğur Deniz Yılmaz'ın neden yarışmadan kovulduğu da ortaya çıktı. TV8 ekranlarındaki eleme gecesinde ise Uğur Deniz Yılmaz boy gösterdi. Bu hafta yarışmaya 2 kişi birden veda etti. İşte elemede yaşananlar ve yarışmacının kovulmasına sebep olan mesajları:
Masterchef Türkiye'de bu hafta mavi takım 4-1'lik bir galibiyet elde ederken, son dokunulmazlık oyununda kırmızı takıma yenildi. Kırmızı takımdan ilk eleme adayı Uğur Deniz Yılmaz olmuştu. İkinci dokunulmazlıkta da Ayyüce eleme potasına gönderilen isimdi. Mavi takım ise yaptığı oylamada Sefa'yı potaya gönderdi.
Masterchef'te kim elendi?
Masterchef'in eleme oyununda yarışmacılardan balık istendi. Somer şefin hazırladığı balığı en iyi pişiren kişi Sefa oldu. Sefa eleme potasından kurtulup Masterchef'in son 8'ine kalmayı başardı. Uğur Deniz Yılmaz ile Ayyüce ise son 2'ye kalarak büyük bir eleme stresi yaşadı. Şeflerin kararıyla bu hafta yarışmadan elenen isim Ayyüce oldu. Ayyüce ağlayarak yarışmaya veda etti. Uğur Deniz Yılmaz ise yarışmada kaldığına sevinemeden Acun Ilıcalı tarafından Masterchef Türkiye'den kovuldu.
Uğur Deniz Yılmaz neden kovuldu?
Masterchef yarışmacılarından 26 yaşındaki Uğur Deniz Yılmaz, Acun Ilıcalı tarafından kovuldu. Acun Ilıcalı haberi "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" sözleriyle duyurdu. Peki Uğur Deniz Yılmaz ne yazmıştı ki yarışmadan kovuldu...