BIST 1.324
DOLAR 7,62
EURO 9,04
ALTIN 463,42
HABER /  GÜNCEL

Şok iddia! Eşini hareket halindeki araçtan attı

Gaziantep'te Süleyman D.'nin eşi Güllü D.'yi hareket halindeki otomobilden attığı iddia edildi. Eşinin araçtan kendisinin atladığını iddia eden Süleyman D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

ALMANYA’dan eşiyle memleketi Gaziantep’e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep’e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.

Hayatını kaydeden kadının kocası olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs aşısında tarih belli oldu!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Kasım Kasım)
Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
Putin'den Biden açıklaması: Hazır değilim
Kahramanmaraş'ta bir kişi sevgilisini rahatsız eden şahsı ayaklarından vurdu
İstanbul'da tanıştığı adam kabusu oldu! İğrenç olayı adli tıp raporu ortaya çıkardı
ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'u deviren Alanyaspor namağlup liderliğini sürdürdü
Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Göztepe'den konuk ettiği Ankaragücü'ne geçit yok
Konyaspor'un çıkışı Kasımpaşa karşısında da devam etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan uyarı!
Melisa Emirbayer yaşı kaç boyu herkesin dilinde
Yorumlar 1 yorum