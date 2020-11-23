BIST 1.324
DOLAR 7,64
EURO 9,08
ALTIN 463,42
HABER /  YEREL

Sokağa çıkma kısıtlamasında husumetlisi tarafından sokakta vuruldu

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Hasan M., sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sokak ortasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu ifade edilen Emre Can A. tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

Abone ol

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2556 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sırada dışarı çıkan ve henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Hasan M. ve Emre Can A., sokak ortasında karşılaştı.

Çıkan tartışmada Emre Can A., pompalı tüfek ile Hasan M.'yi bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarıya çıkan yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan M., hayati tehlike kaydı ile ameliyata alındı.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'de koronavirüs paniği! 14 bin kişi karantinada
Şok iddia! Eşini hareket halindeki araçtan attı
Koronavirüs aşısında tarih belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a sert tepki! 'Yeni fitne ateşi yakmak istiyorlar'
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (22 Kasım Kasım)
Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
9 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi
Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
Fransa'da vizonlarda ilk defa koronavirüs tespit edildi
Antalyaspor'u deviren Alanyaspor namağlup liderliğini sürdürdü
Ankara'da feci olay! Tartıştığı eşini tüfekle vurup başında ağladı
Yorumlar